Bundestagswahl : Briefwahl-Unterlagen unterwegs

Kreis Kleve In Goch geht es Freitag los, in Kleve am Montag. Steigt die Zahl der Briefwähler? Gründe für Briefwahl können Urlaub und auswärtige Termine, aber auch Vorsicht wegen Corona.

(lukra) Die Wählerverzeichnisse sind geschlossen und der Versand der Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl am 26. September 2021 ist gestartet. Alleine in Kleve liefert die Deutsche Post ab kommendem Montag, 23. August, 36.000 Benachrichtigungen an die Wahlberechtigten aus. Eine Tonne schwer ist die wichtige Post, die frühmorgens vom Briefzentrum Duisburg in den Zustellstützpunkt an der Kalkarer Straße zur weiteren Auslieferung angeliefert wird. In der Nachbarstadt Goch geht es sogar schon ein paar Tage früher los. Dort werden die rund 25.000 Benachrichtigungen bereits am Freitag an die Brückenstraße ausgeliefert – immerhin eine halbe Tonne ist die Lieferung schwer, wie es von der Post heißt.