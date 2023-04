Der Preisspiegel Das kosten Eigentumswohnungen im Kreis Kleve

Goch Eigentumswohnung-Bestand: einfacher Wohnwert 1050 Euro pro Quadratmeter, mittlerer Wohnwert 1350 Euro, guter Wohnwert 1950 Euro und sehr guter Wohnwert 2900 Euro. Somit wären für eine gebrauchte 80-Quadratmeterwohnung in Goch, gute Lage, rund 156.000 Euro fällig. Eigentumswohnung-Neubau: Eine Wohnung mit mittlerem Wohnwert kostet 2800 Euro, mit gutem Wohnwert 3050 Euro, mit sehr gutem Wohnwert 3600 Euro pro Quadratmeter. Eine 80-Quadratmeter Neubau-Eigentumswohnung würde in Goch in guter Lage also rund 245.000 Euro kosten.