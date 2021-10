Immobilienmesse in München : Was macht der Kreis Kleve aus der Expo Real 2021?

Treffen nach langer Corona-Pause: Die Vertreter vom Niederrhein in München. Foto: Kreis WfG

Kreis Kleve/München Drei Tage lang zeigt sich der Niederrhein auf der Immobilienmesse Expo Real in München. Ein Logistiker sucht im Kreis Kleve nach Gewerbefläche. Landrätin Gorißen: „Mit ein wenig Glück bringen wir Messbares mit nach Hause.“

Es ist eine Expo Real der „angezogenen Handbremse“. So sagt es, etwas salopp formuliert, die Landrätin des Kreises Kleve, Silke Gorißen. Sie ist zum ersten Mal in ihrer Funktion auf dem Messegelände in München vertreten. Als Teil einer großen Delegation vom gesamten Niederrhein. In der bayerischen Hauptstadt findet vom 11. bis zum 13. Oktober die Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen statt. Die Veranstalter bezeichnen sich selbst als „unverzichtbare Geschäftsplattform für die Immobilienbranche“, schließlich sei man „Europas größte Immobilienmesse“. Dieses Jahr falle aber auf, dass der Zuspruch ein wenig schwächele, sagt Gorißen. Das mag auch mit der Pandemie zusammenhängen. „Das gilt allerdings keineswegs für die Abordnung aus dem Kreisgebiet. Ich bin froh und stolz, dass wir hier in München so ansprechend vertreten sind.“ Das sei auch ein gutes Vorzeichen für das kommende Jahr.

Podiumsgespräche und öffentliche Interviewrunden fallen in diesem Jahr aus. Was gesprochen wird, geschieht meist in kleinen Runden. So fanden Staatssekretär Jan Heinisch vom NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung und Staatssekretär Christoph Dammermann aus dem NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie an den Niederrhein-Stand. Heinisch war in seinem Berufsleben auch über drei Amtszeiten Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt. Der wesentliche Teil des gedanklichen Austauschs habe sich auf die Möglichkeiten konzentriert, den Leerständen in den Städten und Gemeinden zu begegnen, sagt Gorißen. „Es steht außer Frage, dass wir nach einem derartigen Austausch alle Möglichkeiten besitzen, erfolgreiches gemeinsames Handeln zwischen Ministerium und Landkreis einzuleiten.“ Alles Weitere werde sich in den kommenden Wochen und Monaten ergeben müssen.

Darüber hinaus habe das Team der Kreiswirtschaftsförderung Gespräche mit potenziellen Investoren geführt. So wurde dem Kreis etwa die Suche nach „mindestens 20.000 Quadratmetern Gewerbefläche für einen großen Logistiker“ bestätigt. „Das heißt also: Mit ein wenig Glück bringen wir sogar Messbares mit“, sagt Gorißen. „Es reicht heute nicht mehr, wenn jede Stadt und Gemeinde, jedes Kreisgebiet alleine um die Aufmerksamkeit von Investoren kämpft“, sagt die Landrätin. „Vor diesem Hintergrund ist diese Expo Real ein erfolgreicher Ansatz, einmal mehr das Wir-Gefühl unter dem Dach der Standort Niederrhein zu stärken.“

Apropos Wir-Gefühl: Für die Protagonisten des Niederrheins ging es bereits am Vorabend der Messe los. Im Seehaus des Englischen Gartens traf sich die Delegation aus dem tiefen Westen der Republik mit geschätzt 180 Teilnehmern. Aus dem Kreis Kleve sind Vertreter der Airport Niederrhein GmbH, der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern, der Städte Emmerich, Kleve und Kevelaer. Die Landrätin wurde begleitet von der Kreis Klever Baugesellschaft und der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, die zu den Gesellschaftern der Standort Niederrhein GmbH gehört.

Zwölf Motive prägen das aktuelle Plakat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, das in München bei Gesprächen auf den Tischen liegt. Blättert man durch die ebenfalls auf der Messe vorgestellte neue Standortbroschüre der Kreis-WfG, so fällt auf: Mit 105 Hektar Fläche ist die Airport City Weeze die Anbieterin der größten freien Fläche im Kreisgebiet. Der Gewerbepark Weeze-Goch mit seiner 51 Hektar großen Fläche für Industrie, Logistik und Produktion gehört in München aber auch so dazu wie Hallen- und Büroflächen in Issum oder der Gewerbepark von Kalkar-Kehrum. Ebenfalls dabei sind Flächen in den Klever Industriegebieten Nellenwardgen und Hammscher Hof.