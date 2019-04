Ostern 2019 : Schafe – immer mehr Schafe

Kleverland Sie sind wieder da: die Wolltiere auf den Weiden im Kleverland. Doch warum ist das so? Schäfer geben Antworten und berichten über ihre Sorgen. Über den Wolf.

Termine Hans-Josef Geurtz macht zudem auf zwei Termine der niederrheinischen Schafzüchter aufmerksam. Diese präsentieren sich am Sonntag, 16. Juni, auf dem Schafschurfest im Tiergarten in Kleve, Tiergartenstraße 74. Zwei Wochen später, am Sonntag, 30. Juni, sind sie auf dem Schafschurfest im Weezer Tierpark, Hertefeld 4, zu sehen. Interessierte sind zu beiden Veranstaltungen herzlich eingeladen. Die Züchter beantworten Fragen rund um die Schafhaltung und Wolle der Tiere.

Tipps Zum 1. Oktober 2018 hat das Umweltministerium NRW das Wolfsgebiet Schermbeck als erstes im Land ausgewiesen. Zwei Monate später wurde ebenfalls eine Pufferzone ausgewiesen, diese reicht bis in den Kreis Kleve hinein. Wer Fragen zum Wolfsgebiet und zum Herdenschutz hat, kann sich nach Angaben von Hans-Josef Geurtz an die Kreiszüchterzentrale in Kleve wenden, Telefon 02821 24017.

Das alles hört sich positiv an, wäre da nicht die Wölfin, die seit April 2018 im Umkreis von Schermbeck (Kreis Wesel) ihr Unwesen treibt. Das ist auch die größte Sorge von Heiner de Lange. „Dann können wir einpacken“, sagt der Landwirt, der nach eigenen Angaben von den Lämmern lebt. Diese vermarktet er an Privatkunden, an eine Metzgerei und zu großen Teilen an einen Viehhändler. In guten Zeiten bekommt er 100 Euro für ein Lamm, in schlechten 50 bis 60 Euro. Hans-Josef Geurtz kann ihn beruhigen, die Schermbecker Wölfin hätte sich festgesetzt. „Das heißt aber nicht, dass sich nicht auch andere jünge Wölfe hier ansiedeln können“, so Geurtz.