Leerstände in 1A-Lagen Die Klever Innenstadt steckt in der Krise

Die Klever Innenstadt ist dieser Tage gut besucht. Das Wetter stimmt, in vielen Cafés und Restaurants herrscht Urlaubsstimmung. Und Niederländer sorgen für Umsätze, auf den Parkplätzen sind reichlich gelbe Kennzeichen zu sehen. Doch so gesund wie noch vor einigen Jahren sind die Einkaufsmeilen längst nicht mehr. Verklebte Schaufenster, unfertige Fassaden, Plakate, die auf einen Räumungsverkauf hinweisen – auch in 1-A-Lagen gibt es zahlreiche freie Flächen. Allein zwischen Elsabrunnen und Kavarinerstraße gibt es acht leere Ladenlokale, in der Neuen Mitte sind es fünf. In den Nebengassen schaut es nicht besser aus, das offenbart etwa der Gang durch die Gasthausstraße.