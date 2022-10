Zahl der Touristen steigt : Mehr Übernachtungen im Kreis Kleve als vor Corona

Von Marc Cattelaens Der Kreis Kleve war insbesondere in den Sommermonaten als touristisches Ziel beliebt: Im Juli und August gab es mehr Übernachtungen als 2019, also vor der Corona-Pandemie. Hoteliers und Gästehaus-Betreiber haben die Zeit gut genutzt.

Auf das gesamte Jahr gesehen schreibe man zwar nach wie vor Verluste, insgesamt sehe man aber positiv in die Zukunft, so Irina Tönnißen von der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. „Aktuell liegen wir nur noch ganz knapp unter den Übernachtungszahlen von 2019 und die Zahlen des Sommers zeigen, dass die Tendenz steigend ist. Wir dürfen also leise hoffen, bald wieder unsere alten Ziele bei den Übernachtungszahlen in den Blick nehmen zu können. Denn vor Corona standen wir kurz davor, die Eine-Million-Übernachtungen-Grenze zu überschreiten“, so die Touristikerin. Bis zum Monat August zähle man aktuell 612.378 Übernachtungen.