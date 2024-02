Fußball-EM 2024 Im Sommer soll es wieder Public Viewing in Kleve geben

Kleve · Am 14. Juni startet die deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland in die Fußball-Europameisterschaft. Tim Verfondern von der Firma Soundbox will die deutschen Spiele im Klever Forstgarten übertragen. Das ist geplant.

19.02.2024 , 12:57 Uhr

2016 veranstaltete die Firma Soundbox zuletzt ein Public Viewing im Klever Forstgarten. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Von Jens Helmus