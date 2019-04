Schloss Moyland : Moyland zeigt Kunst aus Bauklötzen

BEDBURG-HAU Die „Archikulpturen“ Garvin Dickhofs sind sowohl ästhetische Skulpturen, als auch architektonische Gebilde. Eine große Menge Holzquader und Phantasie sind fürs Bauen nötig - sonst nichts. Es gibt auch einen öffentlichen Bau-Platz.

Nina Schulze, Kuratorin und im Museum Schloss Moyland für die Kunstvermittlung zuständig, weist darauf hin, dass Dickhof bereits 2012 am „Spielplatz Kunst“ mitgewirkt hat. Der ist zurzeit in der zweiten Etage des Schlosses zu sehen und zu „bespielen“: Dort kann jeder Museumsbesucher sich mal als Baukünstler ausprobieren. Und stößt vielleicht durch Austesten auf physikalische Gesetze, die er in der Theorie nie gelernt hat.

Garvin Dickhof hat sich schon immer für Technik interessiert, begann zunächst sogar ein Studium des Maschinenbaus. Da hat er sicherlich die Grundlagen der Statik gelernt, die er seitdem in seiner Kunst anwendet. Auch eine Ausbildung zum Metallgestalter findet sich in seiner Biografie. Dass Dreiecke und geschwungene Formen Stabilität geben und auch gefaltetes Papier ein belastbares Material ist - all das weiß er und erlebt es in seinen Arbeiten. Zusätzlich zu den hölzernen Skulpturen zeigt der Viersener in Moyland auch Werke aus Papier.