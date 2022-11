Salon Unico in Kleve Fußpflege in der dritten Generation

Kleve · Irina Just ist in die Praxis „Salon Unico“ in Kleve an der Hoffmannallee eingestiegen.Seit dem 1. November ist sie als ausgebildete Fußpflegerin in die Praxis mit eingestiegen. Somit setzt sich die Familientradition in der dritten Generation fort.

30.11.2022, 05:45 Uhr

Irina Just mit ihrer Mutter Iris Budde. Seit dem 1. November ist sie als ausgebildete Fußpflegerin in die Praxis mit eingestiegen. Foto: André Budde