Jubiläumsjahr Ludwig van Beethoven : Konzerte im Kalkarer Rathaussaal

Die Pianistin Clara Strobel konzertiert mit einem reinen Beethoven-Programm im Rathaussaal Kalkar. Foto: Veranstalter

Kalkar Im Rahmen des 10. Internationalen Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestivals spielt die belgische Pianistin Clara Strobel mit einem reinen Beethoven-Programm im Rathaussaal Kalkar.

So kommt Ludwig van Beethoven im Jubiläumsjahr doch noch „live“ zu Gehör: Im Rahmen des 10. Internationalen Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestivals spielt die belgische Pianistin Clara Strobel mit einem reinen Beethoven-Programm im Rathaussaal Kalkar. Tags zuvor tritt Paulius Andersson (Litauen) mit Werken von Robert Schumann und Nikolai Medtner auf.

Das Studentenmusikfestival wäre eigentlich Teil des Musiksommer Campus Cleve, der allerdings gerade in einer „Corona-Light-Version“ über die Bühne geht – sehr zur Freude von Pianisten sowie Publikum, die schon mit dem kompletten Ausfall gerechnet hatten. Dank einiger ausreichend großer Konzertsäle mit eigenen Instrumenten und passenden Hygienekonzepten ist es nun doch möglich, zumindest mit kleinem Publikum Konzertmusik zu erleben.

Clara Strobel wurde 2002 in Sint-Niklaas in eine Musikerfamilie geboren; den ersten Klavierunterricht erhielt sie von ihrem Vater. Nach dem Besuch der Musikakademie in Sint-Niklaas in der Klavierklasse von Johan Lybeert war sie bis 2019 Jungstudentin an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Strobel ist Preisträgerin mehrerer Klavierwettbewerbe: 2010 war sie die jüngste Finalistin und Laureatin des Cantabile Klavierwettbewerbs, 2013 gewann Clara den 1. Preis in der Kategorie bis zwölf Jahre und den 1. Preis in allen Altersgruppen beim belgischen Steinway-Klavierwettbewerb. Zu ihrem Konzertprogramm in Kalkar gehören die Beethoven-Sonaten E-Dur op. 109, As-Dur op. 110 und c-Moll op. 111.

Der Gewinner von über 15 internationalen Wettbewerben in ganz Europa, Paulius Andersson, wurde 1995 in Vilnius geboren. Er stammt aus einer musikalischen Familie von Pianisten und Dirigenten; 2012 gab Andersson sein Debüt in Washington (USA), 2018 schloss er sein Bachelorstudium an der Litauischen Musik- und Theaterakademie ab. Seit Herbst 2018 studiert er an der Robert-Schumann-Musikhochschule.