Sitzung des Kreistags in Kleve : Debatte um den „Sumpf der Leiharbeit“

Kleve Fast drei Stunden diskutierte der Kreistag über das Corona-Krisenmanagement und über die Situation der Leiharbeiter. Der Landrat sieht sich und die Verwaltung ohne Fehler und übt Presseschelte. Die SPD kritisiert ihn scharf.

Der warf der Chef der Kreisverwaltung vor, in Teilen falsch berichtet zu haben. So hält Spreen unter anderem die Verwendung des Begriffs „Arbeitsverweigerung“ für eine Frechheit. Die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes führte er an, was die Möglichkeiten des Kreises bei Begehungen von Leiharbeiterunterkünften und Testungen in Betrieben angeht. Hier hätten die Kommunen bessere Eingriffsrechte. Und hier warf er Emmerich und Kranenburg Versäumnisse vor. Er habe alle Kommunen nach einem Erlass des Landesgesundheitsministeriums am 14. Mai um Informationen gebeten über dort wohnende, aber in niederländischen Schlachtbetrieben tätige Leiharbeiter. Goch habe die entsprechende Liste noch am selben Tag geliefert, Kranenburg erst am 25. Mai, Emmerich am 27. Mai. „Wir haben unsere Aufgaben erfüllt“, beurteilte Spreen die Arbeit der Kreisverwaltung.