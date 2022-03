Sprachmittler gesucht : Kreis Kleve will Ukraine-Hilfen bündeln

Informationen zu den Hilfen für ukrainische Flüchtlinge werden auf der Internetseite des Kreises Kleve ständig aktualisiert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Kleve Noch sind keine größeren Gruppen von Ukraine-Flüchtlingen im Kreis Kleve angekündigt. Die enorme Hilfsbereitschaft der Bevölkerung soll kanalisiert werden.

(lukra) Kommt am Wochenende die erste größere Anzahl von Flüchtlingskindern aus der Ukraine im Kreis Kleve an? Eine entsprechende Nachricht sorgt seit Donnerstag in sozialen Medien für Aufmerksamkeit. Von 100 Kindern war dort die Rede. Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es aus dem Kreishaus: Tatsächlich hatte es eine entsprechende Anfrage vom Landesjugendamt gegeben. Zwischenzeitlich sei allerdings eine andere Lösung gefunden worden. Der Kreis Kleve kommt also in diesem Fall nicht zum Zuge.

Im Umgang mit den Folgen des Kriegs in der Ukraine zeigen Landrätin Silke Gorißen und die Bürgermeister der Städte und Gemeinden unterdessen demonstrativ den Schulterschluss. Bei einem Austausch am Freitag waren auch einige Kräfte der Kreisverwaltung dabei, die Detailfragen beantworteten. Einigkeit herrschte darüber, dass viele Themen schnell und pragmatisch angegangen werden müssen, auch wenn in Teilbereichen noch Regelungen von Bund und Land ausstehen.

Die Landrätin informierte über die Koordinationshilfen, die aus dem Arbeitskreis Ukraine-Hilfe der Kreisverwaltung entwickelt wurden. So wurde nun auf der Internetseite des Kreises die „Ukraine-Hilfe“ eingerichtet, die erste Informationen liefert. „Die Internetseite wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert“, sagt Landrätin Gorißen. Über ein Kontaktformular können Bürger private Hilfeleistungen anbieten, beispielsweise dolmetschen oder ehrenamtliche Begleitung. Im Kreishaus wird dann das Kommunale Integrationszentrum die privaten Angebote kanalisieren – je nach Fragestellung in den jeweiligen Fachbereich der Kreisverwaltung oder zum Ansprechpartner in der entsprechenden Kommune.

Zur Unterstützung der ankommenden Kriegsflüchtlinge werden ehrenamtliche Sprachmittler für Ukrainisch gesucht. Interessenten können sich ebenfalls über das Kontaktformular, unter Telefon 02821 85127 per E-Mail an ki@kreis-kleve.de melden. Die Runde besprach ferner Fragen zur Anmeldung der Flüchtlinge in der jeweiligen Kommune oder zur gesundheitlichen Betreuung der geflüchteten Menschen sowie das Thema des Corona-Impfstatus. In wenigen Tagen soll es ein weiteres virtuelles Treffen auf Kreisebene geben. Man wolle nun bei den Anstrengungen nicht nachlassen, heißt es.