Zehn Häuser durchsucht : Corona-Betrug: Nächste Razzien im Kreis Kleve

Staatsanwalt Hendrik Timmer war bei der ersten Razzia in Goch vor Ort. Foto: dap/dpa

Kreis Kleve Wieder sind im Kreis Kleve Häuser durchsucht worden, in denen mutmaßliche Corona-Betrüger wohnen. In zehn Objekten wurden 66.500 Euro sichergestellt. Weitere Einsätze werden folgen, so die Ermittlungskommission.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Janssen

Kleve Kleve (RP) Es war die nächste Razzia gegen vermeintliche Betrüger, die unberechtigt Corona-Soforthilfen kassiert hatten sollen. Bereits im vergangenen Monat hatte die Ermittlungskommission „Goldfinger“ neun Wohnungen von Verdächtigen im Kreis Kleve durchsucht. Gestern kamen zehn weitere Objekte und Geschäftsräume hinzu. An der gemeinsamen Razzia waren die Staatsanwaltschaft und Polizei Kleve sowie das für Wirtschaftskriminalität Kriminalkommissariat Krefeld beteiligt. In den zehn Objekten wurden 15 Beschuldigte kontrolliert. Dabei handelte es sich um Häuser in Rees, Goch, Emmerich, Issum, Geldern und Wachtendonk. Die Verdächtigen sollen sich insgesamt 72.000 Euro erschlichen haben. Im Vorfeld hatten die Ermittler bereits 66.500 Euro sichergestellt. Unter anderem durch Kontopfändungen. Zu den vor Ort gefundenen Vermögenswerten liegen noch keine genauen Ergebnisse vor. 2000 Euro Bargeld wurden vor Ort gefunden. Sichergestellt wurden zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt.

An der Aktion waren 20 Polizeibeamte und zwei Staatsanwälte beteiligt. Wie die Polizei erklärte, bearbeitet die Ermittlungskommission „Goldfinger“ seit Mitte Mai die Fälle von Subventionsbetrug im Zusammenhang mit unberechtigten Corona-Soforthilfe-Anträgen.