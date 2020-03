Spargelsaison : Spargel-Bauern setzen auf Studenten

Rachel Poen verliert sich in einem Spargelfeld. Die fehlenden Erntehelder sollen bald von Studierenden der Hochschule ersetzt werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Erntehelfer aus Polen oder Rumänien fallen während der Corona-Pandemie auf niederrheinischen Feldern aus. Hiesige Spargelbetriebe stellen Studenten ein. Die Hochschule begrüßt eine vom Campus Cleve unterstützte Aktion.

Die Spargel-Bauern in Goch setzen auf Ernte-Helfer von der Hochschule, die jetzt bereit stehen, für die fehlenden Arbeiter aus Polen und Rumänien einzuspringen. Friederike Poen, die gemeinsam mit ihrer Tochter Rachel das Unternehmen „Hochwald-Spargel“ führt, berichtet, dass sich „sehr, sehr viele“ Studierende gemeldet hätten, um bei ihnen zu arbeiten. Mit 20 von ihnen würden Verträge abgeschlossen, 20 weitere stünden auf der Warteliste. „Wir werden sie alle erst einmal einen Tag ausprobieren lassen, ob es funktioniert – gegen Geld, versteht sich – und dann täglich fünf Leute auf den Feldern einsetzen. Sie sollen im Schichtbetrieb jeweils fünf bis sechs Stunden arbeiten, damit es nicht zu viel wird.“

Ab Hof Verkauf Einen Verkauf ab Hof gibt es bei Kettelaars wegen der Ansteckungsgefahr nicht, verkauft wird ausschließlich im darauf eingerichteten Laden an der B 67 (Gocher Straße 200). Dort trennt eine Plexiglasscheibe Verkäufer und Kunden, auch genügend Desinfektionsmittel steht bereit.

Aufruf Die Nachwuchsorganisation der FDP ruft dazu auf, in der Krise mit anzupacken. „Jeder, dessen Studium oder Arbeit zurzeit pausiert und der sich imstande fühlt, die körperlich intensive Arbeit auf dem Feld zu verrichten, kann sich bei den Höfen melden.“

Bei Poen – die Familie betreibt auch einen Hofladen und ein Restaurant – sorgt ein professioneller Koch, der selbst in Kurzarbeit ist, dafür, dass die schwer Arbeitenden auch etwas Kräftiges zu essen bekommen. Auf Abstand bei Tisch, versteht sich. Die Kundschaft wird vom kommenden Wochenende an durch die Tür der Gastronomie bedient – die Mitarbeiter tragen selbst genähten Mundschutz im Erdbeer-Dekor. Auch aus der Gastronomie, die ja jetzt ihr Personal in Kurzarbeit schicken musste, kämen Anfragen. Selbst aus den großen Städten und anderen Regionen gebe es Bewerbungen, erzählt Poen.