Jetzt bewerben : Letzte Chance: 1000 Euro Fördergeld für ehrenamtliche Projekte

Kreis Kleve Organisationen und Initiativen im Kreis Kleve können sich jetzt bewerben. Das Geld könnte etwa für Konzerte im Ortsteil verwendet werden.

(RP) Schnellentschlossene haben noch bis Ende dieser Woche die Chance auf 1000 Euro für ihre ehrenamtliche Aufgabe. Der Kreis Kleve beteiligt sich am neuen Landesprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“. Engagierte, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen im Kreis Kleve können einen Antrag auf Förderung im Rahmen des neuen Landesprogramms stellen. Dafür stellt das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt zwei Millionen Euro zur Verfügung. Und so funktioniert das Förderprogramm in der Region: Initiativen aus dem Kreis Kleve erhalten in diesem Jahr aus dem Programm insgesamt bis zu 39.000 Euro. Der Themenschwerpunkt lautet „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“. Passend dazu können sich Vereine, zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch Initiativen und Nachbarschaften niederschwellig um einen Festbetrag von je 1000 Euro pro Antrag bewerben.