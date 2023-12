Neun Unternehmen im Boot Im Kreis Kleve ist das Projekt Ökoprofit angelaufen

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und die AG Klimaschutz des Kreises ermöglichen den Firmen die Projektteilnahme und die anschließende Zertifizierung. Teilnehmer sind die ABS Safety aus Kevelaer, das Berufsbildungszentrum in Kleve, die DHG Vertriebs- und Consultinggesellschaft in Wachtendonk, Fluxana in Bedburg-Hau, die Hochschule Rhein-Waal, Schaffrath in Geldern, die Sparkasse Rhein-Maas, die Volksbank Kleverland und Walther Faltsysteme in Kevelaer. Als Beiratsmitglieder sind zudem unter anderem die Handwerkskammer, die Kreishandwerkerschaft, die Effizienzagentur, die Verbraucherzentrale und die IHK Niederrhein mit dabei. „Die Liste macht deutlich, wie breit die Wirtschaft im Kreis Kleve aufgestellt ist“, sagte Gerwers.