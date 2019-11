Grünkohlwoche : Grünkohlwoche startet am Airport

Kreis Kleve DEHOGA, Fleischer-Innung und Wirtschaftsförderung Kreis Kleve: Heinz Kanders aus Winnekendonk greift für die Wirtschaftsjunioren des Kreises zum 50-jährigen Jubiläum selbst zu Schürze und Kochmütze.

(RP) Der „Franz in der Societät“ in Emmerich am Rhein macht ebenso mit wie das Gasthaus Stoffelen in Goch-Kessel oder die Rilano Hotels in Kleve oder Kevelaer. Die CurryQ-Adressen in der Region „stehen ebenso aufs Wintergemüse“ wie das Bürgerhaus Uedem, das Hotel See Park in Geldern oder der Straelener Hof in der Blumenstadt. Selbst die Wasserburg Rindern mit ihren vielen Tagungsgästen und das Studierendenwerk Düsseldorf mit seiner Mensa an der Hochschule Rhein-Waal werden dabei sein, wenn es zwischen dem 22. und 29. November in der Region heißt: Wir pflegen die Grünkohl-Woche im Kreis Kleve – de Boerenkool-Week in de Kreis Kleve, wie die niederländischen Nachbarn sagen würden. Der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) steht voll und ganz hinter der Impuls-Woche, die Fleischer-Innung tut das Ihrige dazu und die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve.