Bauen und Wohnen : Geförderter Wohnungsbau muss her

Das Bauprojekt an der Mittelstraße in Goch hat den Anfang gemacht. Mai 2021 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Die NRW-Bank hat prognostiziert, dass der Bestand an preisgebundenen Wohnungen im Kreis Kleve bis 2030 um 35,7 Prozent schrumpfen wird. Der Kreis versucht mit der KKB dagegen zu halten. Erste Wohnungen 2021 bezugsfertig.

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist groß, besonders in Zeiten, in denen der öffentlich geförderte Bestand an Mietwohnungen immer weiter zurückgeht. Eine Entwicklung, die nicht nur die Ballungszentren betrifft, sondern die auch im Kreis Kleve zu beobachten ist. Hier wachsen die Bevölkerungszahlen entgegen dem Trend anderer Landkreise. Daher wurde die Kreis Klever Bauverwaltungs-GmbH (KKB) 2018 um den Bereich Wohnungswirtschaft erweitert. „Wir wollen mit unserem Engagement dazu beitragen, den so dringend benötigten günstigen Wohnraum anbieten zu können“, sagt Landrat Wolfgang Spreen.

Das ist auch notwendig, wie ein Blick auf die Entwicklung am Mietwohnungsmarkt zeigt. Die NRW-Bank hat 2019 prognostiziert, dass der Bestand an preisgebundenen Wohnungen im Kreis Kleve bis 2030 um 35,7 Prozent schrumpfen wird. Das entspricht dem Kreis Kleve zufolge etwa 1800 Wohnungen, die nicht durch Neubauten kompensiert werden. Eine im Jahr 2018 für den Kreis erstellte Wohnungsmarktanalyse bestätigt demnach diesen Trend. Spreen sehe es daher als geboten an, „dieser Entwicklung entgegen zu wirken“, wie er sagt. Der Landrat fordert die Kommunen dazu auf, sich aktiv an der Schaffung öffentlichen Wohnraums zu beteiligen und mit der KKB zusammenzuarbeiten. „Stellen Sie ausreichend Bauland für Mehrfamilienhäuser zur Verfügung und nehmen es in Ihre Bauleitplanungen auf“, appelliert Spreen in einer Mitteilung des Kreises. Es sei Aufgabe der Kommunen, vor Ort für mehr Akzeptanz für die öffentliche Wohnraumförderung zu werben. „Nur so können wir breiten Schichten der Bevölkerung bezahlbaren Wohnraum bieten.“ Der NRW-Bank zufolge sind derzeit schon etwa 50 Prozent der Bevölkerung und 80 Prozent der Senioren dazu fähig, einen Wohnberechtigungsschein in Anspruch nehmen zu können.

info Die Kreis Klever Bauverwaltungs-GmbH Aufgabenbereich Die KKB ist für die Abwicklung sämtlicher Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich für den Kreis Kleve zuständig. Darüber hinaus zählt der Erwerb, die Betreuung, die Bewirtschaftung, die Vermietung und die Verwaltung von Objekten im Hochbaubereich zu den Hauptaufgaben der Gesellschaft im Kreis Kleve. Aus einer Hand Bei allen Projekten werden die Bauten von der Planung bis zur Fertigstellung im eigenen Haus und damit aus einer Hand entwickelt. Anschließend werden sie im eigenen Bestand verwaltet. Leitung Geschäftsführer der KKB sind Gerhard Koenen und Bettina Keysers. Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Ihm gehören der Landrat sowie 14 vom Kreistag gewählte Mitglieder an. Vorsitzender ist Max Freiherr von Elverfeldt.

Bisher wurden etwa elf Millionen Euro in Bautätigkeiten der KKB investiert, um öffentlich geförderten Wohnraum zu schaffen. Den Anfang machte der Neubau von 28 Wohnungen in Goch, die im Mai 2021 bezugsfertig sein sollen. Weitere zehn Wohnungen in Issum sollen im Oktober 2021 fertig sein. Geplant ist zudem der Neubau von zehn öffentlich geförderten Wohnungen in Rheurdt. Außerdem hat die KKB Grundstücke für weitere Neubauprojekte in Kerken, Rheurdt und Straelen gekauft.