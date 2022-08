Volksfest steigt wieder : Schützenfest mit Kirmes in Mehr

König Johannes Baumeister mit Ehefrau Tanja. Foto: Schuetzenverein Mehr

Kranenburg-Mehr Nachdem die Mehrer Kirmes zwei Jahre lang ausfallen musste, wird jetzt wieder im gewohnten Rahmen gefeiert. Das Volksfest in dem Kranenburger Ortsteil findet vom 26. bis 29. August statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Janssen

Von Freitag, bis Montag, 26. bis 29. August, wird Festwirt Michael Hagedorn alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Schützenverein Mehr vier stimmungsvollen Tage erlebt.

Das Schützenfest mit Königsschießen und dem Tag für die Kinder bildet am Sonntag den Höhepunkt des Volksfests. Den Auftakt macht am Freitag ab 20 Uhr die „Summervibes“-Party mit Carlos Dee Lite und DJ Frank. Am Samstag beginnt um 20 Uhr im Festzelt ein Partyabend unter dem Motto „Musik-Duell der Jahrzehnte“ mit Songs aus den 80er- und 90er-Jahren. Der Eintritt ist, wie an allen anderen Kirmestagen, frei.

Am Sonntag beginnt das Königschießen mit der Festmesse um 10 Uhr in der St. Martinus-Kirche. Anschließend versammeln sich die Schützen zum Antreten und zur Totenehrung und anschließendem Festumzug. Gegen 14 Uhr beginnt das König- und Prinzenschießen neben dem Festzelt. Kaffee und Kuchen bietet der Sportverein Mehr an. An allen Kirmestagen sorgt in diesem Jahr erstmalig der Imbisswagen von Michael Schweppe aus Kevelaer für das leibliche Wohl. Für die Kinder wird unter anderem eine Hüpfburg oder Schminken geboten.

Die Mehrer sind gespannt darauf schauen, wer die Nachfolge des amtierenden Königs Johannes Baumeister antreten wird. König Johannes sicherte sich die Würde 2019 in einem spannenden Duell. Nichts ahnend, dass seine Regentschaft länger als ein Jahr dauern wird, hat er mit Ehefrau Tanja und seinem Thron den Schützenverein Mehr in den vergangenen drei Jahren vertreten und unterstützt. Die Proklamation des neuen Königs findet dann am Sonntagabend statt.