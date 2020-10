Kranenburg : Der letzte Auftritt von Bürgermeister Günter Steins

Kranenburg Im Kranenburger Bürgerhaus leitete der scheidende Verwaltungschef nach 16 Jahren seine letzte Ratssitzung. Elf Mitglieder des Kranenburger Rats verabschiedet.

Es war der letzte Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Kranenburger Rats, der die meiste Zeit in Anspruch nahm. Hier wurde den Mitgliedern gedankt, die aus dem Rat ausscheiden. Bürgermeister Günter Steins überreichte ihnen eine Urkunde, Sekt und einen Essensgutschein im Wert von 50 Euro für die Gastronomie vor Ort. Von den Verabschiedeten war es Gabriele Lohmann (SPD), die mit 21 Jahren die längste Zeit in dem Gremium mitarbeitete. Ebenfalls in der nächsten Ratsperiode nicht mehr dabei sind: Theo Elbers, Thomas Franken, Friedhelm Kahm, Tatjaana Kemper, Andreas Mayer, Andreas Natrop, Maria Oppenberg, Joop Peren, Markus Peters und Isabel Venjakob-Franken.