Ärger in Materborn : Feten und Feuer

Die verbrannten Bänke am Regenauffangbecken in Materborn sind mittlerweile abmontiert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Immer ausschweifender feiern Jugendliche an den Materborner Regenauffangbecken Partys bis in den frühen Morgen. Anwohner klagen über die lautstarken Feiern hinter ihren Gärten. Samstag brannten hier zwei Sitzbänke am Weg.

Es ist etwa zehn Jahren her, als sich Klaus Berson, der seinen richtigen Namen nicht nennen will, für den Kauf seines Hauses in Materborn entschied. Auch seine Frau wollte gern in dem Klever Ortsteil wohnen. Als Berson mit dem Makler im Garten stand, sagte er: „Wunderbar hier. Vor allem die Ruhe.“ An sein Grundstück grenzte - wie bei etlichen Hausbesitzern in der Nachbarschaft - das Regenauffangbecken an der Berliner Straße. Hinter der Gartenhecke befindet sich ein Fußweg, der rund um die Wasserfläche führt. Schon damals gab der seriöse Makler den Hinweis, was das Thema Ruhe beträfe, so müsse man hin und wieder ein paar Abstriche machen. Hinter der Hecke würden gelegentlich Jugendliche einige Stunden auf den Bänken verbringen. Für Berson damals kein Problem.

Doch sind aus einigen Stunden jetzt halbe Tage geworden. Der Materborner fällt mittlerweile ein Urteil, das keinen Interpretationsspielraum zulässt: „Es ist nicht mehr zu ertragen. Bis fünf Uhr geht es hier rund.“ Mittlerweile würden angesichts steigender Temperaturen die Feten der Heranwachsenden immer länger.

Samstag kam es zu einem unangenehmen Höhepunkt am Regenauffangbecken. Gegen 3 Uhr fackelten hier Unbekannte zwei Parkbänke ab. Das Feuer wurde rechtzeitig gelöscht, bevor es auf Büsche und einen Holzzaun übergreifen konnte. „Es wird definitiv immer schlimmer. Mir ist bewusst, dass wir hier nicht in einem abgeschirmten Bereich von Beverly Hills wohnen. Die Jugendlichen sollen dort ruhig ein paar Stunden verbringen und Spaß haben. Aber irgendwann muss Schluss sein“, sagt der Materborner.

Regenauffangbecken inmitten von Siedlungen sind offenbar beliebte Treffpunkte von Jugendlichen. Das zeigt auch die angelegte Wasserfläche an der Materborner Annabergstraße. Sie ist ebenfalls von Einfamilienhäusern umgeben. Neben ständigem Lärm kommt hinzu, dass morgens stets gut zu sehen ist, welche Getränke bei den Jugendlichen hoch im Kurs stehen. Flaschen liegen neben den Abfalleimer, teilweise auch zersplittert. Hundesäcke, die in den vorgeschriebenen Behältern entsorgt wurden, werden durch die parkähnliche Anlage geworfen. Ein Anwohner, der seinen Namen ebenfalls wegen möglicher unangenehmer Konsequenzen nicht nennen will, berichtet auch von Feten hinterm Gartenzaun. Als die lautstarken Treffen exzessiver wurden, meldete er sich bei der Polizei. Das Ergebnis war ernüchternd. Man hätte derzeit keine Kapazitäten, um vorbeizuschauen, so die Antwort.

Die Polizei sieht an den beiden Stellen ohnehin keinen Handlungsbedarf. „Uns ist nicht bekannt, dass es sich hier um einen Schwerpunkt handelt und es in den Bereichen der Regenauffangbecken zu vermehrten Ruhestörungen kommt“, sagt Anna Stammen, Pressesprecherin der Klever Polizei. Man gebe den Hinweis jedoch gerne an den Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Stadt Kleve weiter. Die Polizei sei erst dann im Boot, wenn der OSD nicht mehr zu erreichen sei. Stammen erklärte, sie habe im Haus ermittelt und keine vermehrten Einsätze an den Orten gefunden. Einen Zusammenhang zwischen Partys und den abgebrannten Sitzgelegenheiten sieht sie nicht. Zu dem Fall gäbe es noch keine Hinweise, so Stammen. Sie empfiehlt Bürgern, sich an die Polizei zu wenden, falls es vermehrt zu Ruhestörungen kommt.

Ralph van Hoof ist Leiter des Klever Ordnungsamts und somit auch vom Ordnungs- und Servicedienst. Er betont: „Wenn dort Jugendliche sitzen und bis vier, fünf Uhr Feten feiern, dann muss die Polizei dort eingreifen. Wir sind zu der Zeit nämlich nicht mehr im Einsatz. Nach dem Gesetz ist die Polizei im Rahmen des Erstzugriffs zuständig. Die ermitteln, schicken uns dann eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und lösen die Sache vor Ort.“ Van Hoof rät den Anwohnern eindringlich, sie sollen nicht selbst versuchen, für Ordnung zu sorgen.