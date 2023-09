Eröffnung im Frühjahr Das soll die neue Klever Radstation mit 100 Stellplätzen werden

Dieses Projekt soll den Radverkehr in Kleve beflügeln, Fahrraddieben das Handwerk legen und das Bahnhofsumfeld aufwerten: die Radstation. Wie die Radverkehrsbeauftragte Pascale van Koeverden am Mittwoch im Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und -mobilität mitteilte, ist die Auftragsvergabe für die Gewerke bereits erfolgt. So sollen im September oder Oktober die Bagger anrollen. Eröffnet werden soll die Radstation hinter dem ehemaligen Postgebäude, die mit transparenten Glasfronten ausgestattet werden soll, im Frühjahr 2024. Die Kosten betragen 975.000 Euro, dank Fördermitteln rechnet die Verwaltung aber mit einem Eigenanteil von bloß zehn Prozent.