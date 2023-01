Pläne für die Zukunft Bürger können Ideen für Klimaschutz einbringen

Am Donnerstag, 26. Januar, bekommen alle Uedemer die Möglichkeit, ihre Ideen für eine „lebenswerte und klimagerechte Gemeinde einzubringen“, wie die Verwaltung nun mitteilte. Im Bürgerhaus Uedem soll gemeinsam diskutiert werden, wie in Uedem der Schutz des Klimas und die Anpassung an den Klimawandel verstärkt vorangetrieben werden können. Die Auftaktveranstaltung findet im Rahmen der Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Uedem statt.