Gesundheit : Für eine Pflege-Ausbildung ist es nie zu spät

Pflegeausbildung Wer eine Ausbildung beginnt, profitiert von der Reform der Pflegeberufe: Die in Deutschland bisher getrennten Ausbildungen der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege sind seit 2020 zusammengefasst. 100 Pflegefachfrauen und -männer pro Jahr starten in der Bildungsakademie für Gesundheitsberufe Kleve (BAG) ihren Weg in die Pflege.

Start Beginn ist 1. März, 1. August oder 1. Oktober. 2100 Stunden Theorie und 2500 Stunden Praxis umfasst die Ausbildung. Den schulischen Teil absolvieren die Azubis in der Bildungsakademie, den praktischen in den Krankenhäusern des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, in Altenpflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten.