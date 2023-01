Brötchen ab 99 Cent Ikea bei Arnheim lockt mit Günstig-Frühstück – viele Senioren nutzen es

Das Erfolgsmodell hat sich dem Bericht zufolge in der Region bereits herumgesprochen. In Millingen, direkt an der Grenze bei Keeken, steht das Gasthaus St. Jan de Deo. Hier gibt es die erste Mahlzeit des Tages für 1,60 Euro. Geboten wird ein Frühstücksbuffet mit allem, was dazugehört. „Jeder kann hier essen bis er satt ist“, sagt Geschäftsführer Roel Rutten (65). Allein eine Voraussetzung ist erforderlich, um hier am Tisch Platz zu nehmen: Man muss über 65 Jahre alt sein. Das Gasthaus St. Jan de Deo ist ein Seniorenheim. Etwa 60 Menschen leben hier. „Wir wollen damit auch zeigen, was wir zu bieten haben und falls Menschen den Schritt in ein Heim gehen, sie sich positiv an uns erinnern“, sagt Rutten.