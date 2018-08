IHK macht Saisonumfrage bei Touristikern

Niederrhein Die Tourismusunternehmen am Niederrhein schätzen ihre Geschäftslage positiv ein. Allerdings sehen sie Risiken für die zukünftige Entwicklung in den aktuellen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.

Die Tourismusunternehmen am Niederrhein schätzen ihre Geschäftslage positiv ein. Allerdings sehen sie Risiken für die zukünftige Entwicklung in den aktuellen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Für einen zeitgemäßen Kontakt zu den Kunden nutzt das Gastgewerbe digitale Angebote bisher stärker als das Reisegewerbe. 110 Unternehmen aus dem Gast- und Reisegewerbe in der Region beteiligten sich an der Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und der Niederrheinischen IHK Duisburg-Wesel-Kleve.