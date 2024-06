Großer Empfang in der Stadthalle So feierte die IHK ihren 100. Geburtstag im Kreis Kleve

Der Niederrhein liegt mitten in Europa, wie gleich mehrere Redner betonten. Und das sei immerhin der drittgrößte Wirtschaftsraum der Welt. Austausch über Landesgrenzen hinweg stärkt den Wohlstand und auch den Wissenstransfer – nicht nur Oliver Locker-Grütjen von der Hochschule Rhein-Waal kann das unterstreichen. Gleichzeitig erinnerte Schaurte-Küppers an die überbordende Bürokratie: „Wenn wir in Europa an Digitalisierung denken, fällt uns die Datenschutz-Grundverordnung ein. Die EU-Kommission schafft es, uns alle mit fest getackerten Deckeln an Plastikflaschen zu nerven. Ihr gelingt es aber nicht, die gezielte Zuwanderung nach Europa zu steuern.“ Dabei sei genau die ein wichtiger Faktor für den angespannten Arbeitsmarkt, denn Deutschland fehlen Fachkräfte.