Schützenkönige, Hüpfburgen und Ibiza-Nacht So feiert Hasselt am Wochenende Kirmes

Am Sonntag stehen die Schützen und das Tambourcorps Hasselt-Qualburg im Mittelpunkt. Um 7 Uhr wird der Tag mit dem Wecken durch das Tambourcorps eingeläutet. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Festzelt. Kinder können sich mit Eisenbahnrundfahrten, Bungee-Jumping, einer Hüpfburg sowie Spielen von ortsansässigen Vereinen amüsieren. Die Schützen treten um 15.30 Uhr an, um anschließend im Festumzug des BSV Hasselt-Qualburg mit dem vereinseigenen Tambourcorps sowie dem Musikzug der Feuerwehr Goch den neuen König abzuholen. Der BSV nimmt am Abend die Ehrung der Jubilare, die Preisverteilung des Prinzen- und Königschießens sowie der Jahresbestschützen vor. Schließlich heißt es für Marcel I. Hermsen Abschied zu nehmen, damit der neue König, Klaus III. Neuy, mit seiner Gattin Claudia II. durch den Bürgermeister proklamiert werden kann. Als Jugendprinz wird Philip Jacobs zu Ehren kommen und Levin Groenewald ablösen. Anschließend findet der Krönungsball statt.