Keine Hunde mehr zu sehen Nach Kontrollen – auf diesem Spielplatz ist wieder Ruhe eingekehrt

Das Gassiverbot auf dem Spielplatz am Buchacker in Kellen wurde von vielen missachtet, Kostenpflichtiger Inhalt berichteten Anwohner vor einigen Wochen im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun scheint sich das Problem gelöst zu haben. So berichtet es eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden will. „Offenbar haben viele die Berichterstattung verfolgt, es hat sich wohl herumgesprochen, dass Anwohner verärgert sind“, sagt die Kellenerin.