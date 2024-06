Polizei sucht Zeugen Hund soll nach Kind in Kleve geschnappt haben

Am Montag gegen 23 Uhr fuhr eine 40 Jahre alte Frau aus Kleve zusammen mit ihrem zwölfjährigen Sohn auf dem Geh- und Radweg an der Lindenallee in Richtung der Straße An den vier Winden, als ihnen ein unbekannter Mann mit Hund entgegenkam. Als ihr Sohn mit einem Tretroller als erstes an dem Mann vorbeifuhr, schnappte der Hund auf Kommando nach dem Kind. Ein weiteres Mal versuchte es der Hund bei der Kleverin, die mit einem E-Scooter unterwegs war. Glücklicherweise blieb es in beiden Fällen beim Versuch.