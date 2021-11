Kein Schnee in Kleve : Erster Advent am Niederrhein wird nasskalt

Kleverland Pünktlich zum ersten Advent rechnen Wetterexperten in manchen Regionen Nordrhein-Westfalens mit Schneefall. Am Niederrhein aber wird der Wintereinbruch noch auf sich warten lassen, sagt Hubert Reyers.

Der Hobbymeteorologe aus Kleve zeichnet seit mehr als 40 Jahren das hiesige Wetter auf. „Den richtigen Winter wird es hier zumindest bis Sonntag erstmal noch nicht geben“, sagt Reyers. Nass-kalt dürfte es aber werden, mit Schauern sei zu rechnen und die Temperaturen dürften noch ein paar Grad fallen, prognostiziert der Wetterexperte. Auch Schneeregen und nächtlicher Bodenfrost seien mit Blick auf das Wochenende nicht auszuschließen, insbesondere dann, wenn es aufklare, so Reyers. Autofahrer sollten also Vorsicht walten lassen.

Für richtigen Schnee und das, was man üblicherweise einen Wintereinbruch nennt, liege der Niederrhein aber bei der aktuellen Wettersituation zu sehr im Flachland, so der Hobbymeteorologe. „Ab 500 oder 600 Metern wird am Wochenende mit einiger Sicherheit Schnee fallen, beispielsweise im Mittelgebirge. Aber wir liegen dafür am Niederrhein nicht hoch genug.“