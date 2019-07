Kreisdekanat : Roter Teppich für Hubert Lemken zum Abschied

Kreis Kleve Viele Weggefährten, mit denen der Geschäftsführer des Kreisdekanats Kleve in den 32 Jahren zusammengearbeitet hatte, nutzten die Gelegenheit, sich für dessen Engagement zu bedanken.

(pbm/cb). Mit einem Dankgottesdienst in der Klever Stiftskirche und einem Empfang im Kolpinghaus ist Hubert Lemken (64) als Geschäftsführer des Kreisdekanats Kleve verabschiedet worden. Viele Weggefährten, mit denen der aus Kevelaer stammende Lemken in den 32 Jahren als Geschäftsführer zusammengearbeitet hatte, nutzten die Gelegenheit, sich für dessen Engagement zu bedanken. So wie Weihbischof Rolf Lohmann, der in seiner Predigt auf die Gefühle einging, die mit solch einem Abschied verbunden sind. Fröhlichkeit und Dankbarkeit ebenso wie Wehmut. „All das hat Platz in einer solchen Feier, Gott ist in allen Lebenslagen an unserer Seite“, erklärte der Weihbischof. Lemken sei eine große Persönlichkeit und habe „Professionalität, Empathie und Leidenschaft über das normale Maß hinaus“ gezeigt. „Anderen zu dienen, zu helfen und andere zu fördern, dafür waren Sie sich nie zu schade“, wandte er sich direkt an Lemken.