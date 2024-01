Größte HU-Mythen aufgeklärt Wie lange darf ich meinen TÜV-Termin überziehen?

Wer mit einer grünen TÜV-Plakette unterwegs ist, sollte sich 2024 auf die obligatorische Hauptuntersuchung (HU) vorbereiten – daran führt kein Weg vorbei. Denn seit dem 1. Dezember 1951 ist die HU in Deutschland für alle am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge Pflicht. Seither hat sich die Zahl der Autos, Motorräder und Co. auf den Straßen enorm erhöht – und mit ihr auch die Irrtümer rund um die HU. Heinz Willi van de Loo, Leiter der TÜV-Nord Station Kleve, räumt mit den hartnäckigsten Mythen und Missverständnissen auf.