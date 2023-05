Hochschule Rhein-Waal Hochschule-Präsident Oliver Locker-Grütjen ist jetzt Professor

Der Präsident der Hochschule Rhein-Waal, Oliver Locker-Grütjen, ist jetzt auch Professor. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hat ihm eine Honorarprofessur mit der Denomination für Ökologie, insbesondere Nachhaltigkeitstransformation, durch Teilhabe an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) erteilt. Die Professur ist angebunden an das Zentrum für Verantwortung und Ethik (ZEV), eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule, heißt es in einer Mitteilung der H-BRS.