Klever Hospiz zeigt Schülerporträts Was Jugendliche über das Leben, die Zeit und den Tod gelernt haben

Mikaelas Großvater ist Keramiker in Neapel – immer noch, im Alter von 94 Jahren. Sie lacht: „Ich werde älter, aber er irgendwie nicht. Die Zeit geht an ihm vorbei.“ So fühlt es sich zumindest für Mikaela an. Idas Großvater ist vor wenigen Jahren gestorben. Es ist nicht der einzige Verlust, den ihre Familie in der Zeit hinnehmen musste. „Angst vor dem Tod habe ich aber nicht“, so die 15-Jährige. Viele Gespräche mit ihrem Bruder halfen. Für das Kunstprojekt des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums malte sie deshalb ein Porträt ihres Bruders und sich selbst, verziert mit dem Spruch „Wir halten zusammen, egal wie schwer es ist.“