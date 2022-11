Klever feiern Erfolg von „HomeRun“ : So verlief der erstmalige Spendenlauf „HomeRun“ in Kleve

Beim HomeRun in Kleve konnten die Teilnehmenden insgesamt 115.590 Euro für soziale Zwecke erwirtschaften. Die Teilnehmenden und Organisatoren freuen sich über die Bilanz. Foto: Clara Vesely

Kleve Kindern, Jugendlichen und sozial Benachteiligten Gutes tun: Das war möglich beim ersten „HomeRun“ in Kleve. Die Spendenlauf-Aktion zieht ihre Bilanz. Wiederholung im Jahr 2023 erwünscht.

Egal ob in der Kirche, im Klever Forstgarten oder auf der Brücke zur anderen Rheinseite: In den letzten Monaten sah man an vielen Orten kleine und auch große Sportler durch die Gegend rennen. Bewegt haben sie sich vor allem für den guten Zweck. Der sogenannte „HomeRun“ – eine erfolgreiche Idee aus Emmerich und eine Mischung aus Charity plus Laufsport – zieht nun erstmalig in Kleve eine begeisternde Bilanz.

Für die Aktion sind etwa 6200 Personen insgesamt 70.514 Kilometer gelaufen. Dabei betrug der Reinerlös aus Sponsoring, Spenden und Zahlungen für die gelaufenen Kilometer 115.590 Euro. „Ein toller Erfolg“, findet Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing. Obwohl, so gibt er zu, er „am Anfang etwas skeptisch war, ob die Leute in Kleve so motiviert sind wie in Emmerich.“ Doch die Zahlen sprechen für sich.

Neben Unternehmen und Einzelpersonen sei man besonders auf die Vereine, Schulen und Kindergärten der Klever Region stolz. So begeisterten zum Beispiel der Leichtathletikverein Nütterden, die Kita Trommelwirbel oder der Kolping Kindergarten mit ihrer aktiven Teilnahme. Ganz vorne mit dabei: die Gesamtschule am Forstgarten mit fast 30.000 gelaufenen Kilometern. Hilfreich war da auch die Klassenfahrt nach Prag, bei der bei einem Wanderausflug die gelaufenen Kilometer mitgezählt wurden. Neben den elf zentralen „Home-Run“-Tagen konnten Teilnehmer nämlich auch bei privaten Veranstaltungen ihre Schritte zählen. Weitere teilnehmende Schulen waren zum Beispiel das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und das Jan-Jost-Gymnasium aus Kalkar. „Mit der Aktion kann man das soziale Gefühl schon früh in die Kinder bringen“, sagt Gudrun Hütten, erste Vorsitzende der Lebenshilfe Kleverland, deren gemeinnütziger Verein ebenfalls an der Aktion beteiligt war.

Auch das „Kalle“-Jugendzentrum drehte seine Runden für den guten Zweck. Allerdings ungeplant und etwas ungewohnt – nämlich durch die Christus König Kirche. Da Regen angesagt war, wurde der „HomeRun“ ins Innere verschoben. „Eine ganz nette spontane Aktion“, so Petra Hähn vom Zentrum. Am Ende schien doch die Sonne, die Kinder sind dennoch in der Kirche um die Bankreihen gelaufen.

Initiiert wurde der „HomeRun“ vom Rotary Club Kleve. Bei der Organisation geholfen hat die städtische Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Marketing der Stadt. Insbesondere nach den Kontaktbeschränkungen aufgrund von Corona wollte man mit der Aktion die Leute wieder zu mehr Bewegung animieren und dabei gleichzeitig zum Sammeln von Spenden anregen. Also „doppelt gut“, so Johannes Hövelmann, Präsident des Rotary Clubs in Kleve. Auch er findet, dass die erstmalige Veranstaltung ein gelungener Start gewesen sei. Bürgermeister Wolfgang Gebing fügt hinzu: „Ich hoffe, dass wir das Ergebnis nächstes Jahr noch toppen können“ – dann vielleicht auch in Kooperation mit Kranenburg und Goch.“