Kleve : Homerun: Auftakt in Kleve steht bevor

Freuen sich schon auf dem Homerun-Spendenlauf in Kleve: Wilfried Röth, Johannes Hövelmann, Janusz Grünspek und Charmaine Haswell (v. l.). Foto: Marc Cattelaens

Kleve Am 31. August gibt es im Forstgarten ein „Warm Up“ für die Spendenlauf-Aktion, die bis zum 10. September dauert. Schulen. Kindergärten, Vereine und Einzelläufer können sich jetzt anmelden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Nur noch wenige Wochen, dann feiert der Homerun-Spendenlauf in Kleve Premiere: Am Mittwoch, 31. August, findet im Klever Forstgarten die Auftakt-Veranstaltung für die Lauf-Benefiz-Aktion statt, die bis zum 10. September dauert. Gegen 18 Uhr werden die Teilnehmer begrüßt und sie wärmen sich auf. Anschließend erfolgt der Startschuss durch Bürgermeister Wolfgang Gebing, bevor dann jeder seine ersten lockeren Runden in den historischen Parkanlagen drehen kann. Im Anschluss gibt es dann noch die Gelegenheit, sich bei bei einem Imbiss zu stärken - natürlich auch für die anstehenden weiteren dezentralen Aktivitäten im Rahmen des Homeruns bis zum 10. September.

In den verbleibenden Wochen bis zum Start des Homeruns gilt es für die Veranstalter, die für den Erfolg erforderlichen Teilnehmenden zu gewinnen. „Wir sind bereits im Gespräch mit zahlreichen Unternehmen, Vereinen, Schulen und Kindergärten“, so Christoph Baumsteiger von den Organisatoren aus den Reihen des Rotary Clubs. Dieser Verein zeichnet für die operative Umsetzung des Homeruns verantwortlich, veranstaltet wird die Benefiz-Laufaktion von der der Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH. Mit dem Ende der Ferienzeit in der zweiten Augustwoche soll die konkrete Ansprache von potenziellen Teilnehmern forciert werden. Baumsteiger betont, dass sich auch Einzelläufer oder privat organisierte Gruppen wie Familien oder Freundeskreise gerne anmelden können.

Und so funktioniert der Homerun: Vom 31. August bis zum 10. September gilt es, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Dabei zählt jeder Meter. Ob Azubi oder Senior-Chef, ob Anfänger oder ambitionierter Läufer – getreu dem Motto „Gemeinsam läuft mehr“ sollen alle zusammen Gutes tun. „Ob Läufer, Nordic Walker, Wanderer, Inliner oder Rollstuhlfahrer – jeder kann dabei sein“, betont Wilfried Röth vom Orga-Team. Interessierte sollten sich, Familienmitglieder, Mitstreiter im Verein und Freunde zur sportlichen Aktivität motivieren. Dann gilt es Spender zu finden, etwa, Bekannte, Eltern, Großeltern oder Paten, die das sportliche Engagement mit Geld belohnen.

„Alle Spendeneinnahmen, die erzielt werden, fließen zu 100 Prozent an den Verein oder die Schule zurück“, so die Veranstalter. Es sei also ganz wichtig, dass sich jeder Teilnehmer bei der Anmeldung zum Homerun seinem Verein zuordnet. Schulen und Kitas nutzen die Sammelanmeldung und registrieren ihre Teams gleich online. Die Veranstalter beziehungsweise die Sponsoren ergänzen die erlaufene Spendensumme am Ende um einen Bonus-Betrag.

Als Sammelstelle für die eingeworbenen Gelder dienen die gemeinnützigen Sozialfonds der regionalen Rotary Clubs, wie Johannes Hövelmann vom Rotary Club erläutert. Und Wilfried Röth verspricht: „Alle, wirklich alle Einnahmen gehen wieder zu 100 Prozent an Kinder, Jugendliche und sozial Benachteiligte in der Region“.

Gelegenheiten zum Kilometersammeln gibt es reichlich: Den Teilnehmern ist es freigestellt, wann und wo sie laufen. „Offizielle“ Termine sind die Auftaktveranstaltung im Forstgarten am 31. August, der 29. Klever Citylauf am 3. September oder auch die „Homerun-Stadtführung mit Käse und Wein“ am 5. September mit Birgit van den Boom.