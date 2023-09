Lauf-Event in Kleve Diese Projekte haben beim Homerun begeistert

Zahlen, Daten und Fakten stehen zum großen Teil noch aus, die erlaufenen Kilometer und gespendeten Euro werden bei den Beteiligten derzeit zusammengerechnet. Eins wollen die Veranstalter aber schon jetzt los werden: „Der Homerun war in Kleve auch 2023 wieder ein großer Erfolg.“ Dabei bemisst Christian Schulte, Präsident der Klever Rotarier, die Entwicklung nicht nur in Cent und Euro, sondern vielmehr in der großen Anzahl kreativer Aktionen unterschiedlicher Gruppierungen, die dabei waren.