Großeinsatz im Grenzgebiet : Zug nach Roermond wegen Terrorverdacht gestoppt

Boxmeer Der Zug war stundenlang kurz hinter der Grenze festgehalten worden. Die Polizei durchsuchte schwer bewaffnet die Waggons, den vermuteten Sprengstoff fanden sie jedoch nicht.

Die Bilder dieses Polizeieinsatzes prägten am Donnerstag die Titelseiten der niederländischen Tageszeitungen: Ein Zug des Verkehrsunternehmens Arriva war am Vortag auf dem Gleis zwischen Boxmeer und Venray, nur wenige Minuten von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt, angehalten worden. Der Grund: Terrorverdacht.

Eine Person hatte am Nachmittag einen Fahrgast mit einem verdächtigen Paket am Bahnhof Nimwegen einsteigen sehen. Offenbar war man davon ausgegangen, dass der Mann mit einer Handgranate unterwegs sei und einen Anschlag verüben will. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei , die den Zug anhalten ließ. Knapp 100 Fahrgäste waren zu dem Zeitpunkt an Bord.

Einzeln durften die Reisenden den Zug drei Stunden nach dem Stillstand am Bahnübergang Holthees verlassen, jeder wurde umfassend kontrolliert. Auf Videos, die am Abend in sozialen Netzwerken kursierten, waren Menschen im Inneren des Zuges zu sehen, die in Unruhe und offenbar auch in Panik gerieten. Lange Zeit wurden die Passagiere im Ungewissen gelassen, warum der Zug genau zum Stillstand gekommen war. Von einer unbekannten Störung war zunächst die Rede, bis dann über die Lautsprecher mitgeteilt wurde, worum es tatsächlich ging.