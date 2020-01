Genuss-Tipp : Teatime in der Niederrung

Kranenburg-Mehr Der Lindenhof in Mehr lädt jeden Samstag zum gepflegten Teetrinken ein.

Hier wird etwas angeboten, was dem Naturell des Niederrheiners eigentlich widerspricht. Sich Zeit nehmen. Der Lindenhof in dem Kranenburger Ortsteil Mehr lädt jeden Samstag zur Teatime ein. Immer von 15 bis 18 Uhr, die Sommermonate werden dabei ausgespart. „Das Besondere dabei sollte sein, dass die Teatime zelebriert wird“, sagt Sibylle Merrettig (60). Mit ihrem Lebenspartner betreibt sie seit zehn Jahren den Hof. In der Regel sei es so, dass viele Gäste um 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen kämen und sich 45 Minuten später wieder auf den Heimweg machen. Bei Besuchern, die extra für einen englischen High Tee kämen, sei dies anders, erklärt Sibylle Merrettig. Dazu gehören viele Niederländer, die einen anderen Zugang zu dem Ritual haben. „Diese Gruppen sitzen hier lange und genießen“, sagt sie. Aus dem Ruhrgebiet reisen nur wenige Gäste an, aber wer kommt, der bleibt länger. Man müsse auf dieser Seite des Rheins weit fahren, um ein Gasthaus zu finden, das zu so einer Teamtime einlade, weiß die Gastwirtin. Das nächste wäre jenseits des Flusses, der Breidenbacher Hof in Düsseldorf.