CDU-Vorschläge zum Haushalt : Höhere Grundsteuern und Parkgebühren in Kleve

Kleve CDU stellt keine Anträge zum Haushalt der Stadt Kleve. Welche Vorstellungen die Christdemokraten zum kommenden defizitären Haushalt der Stadt haben.

Parken und städtische Grundstücke werden teurer, die Grundsteuern A (Land- und Forstwirtschaft) und B (alle anderen Grudnstücke) werden leicht angehoben, die Gewerbesteuer bleibt, wie sie ist. Am Investitionsvolumen von über 200 Millionen Euro in den kommenden Jahren für Schulen, Feuerwehr und Sportstätten soll sich nichts ändern, im Sozial-, Jugend- und Familienbereich gibt es keine Kürzungen, die freiwilligen Leistungen für Vereine und soziale Einrichtungen bleiben, wie sie sind. Das sind die Vorstellungen der Klever CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 der Stadt Kleve. Gespart wird nur am Museum Kurhaus, wie CDU-Fraktionschef Georg Hiob und Gerd Driever, CDU-Fraktionssprecher, erklärten. Das dringend benötigte neue Depot für das Museum wird geschoben, es soll eine Ausstellung weniger geben. „Bei Archivmaterialien, die dann vielleicht in Gefahr wären, müsste man untersuchen, ob solche Dinge nicht in den Räumen des Stadtarchivs untergebracht werden können“, erklärt Driever.