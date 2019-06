Bedburg-Hau : Mit dem Rad fünf Bauernhöfe erleben

Bedburg-Hau Kreisbauernschaft und Landwirtschaftskammer laden zur Höfetour ein.

Eine Fahrradtour entlang der Bauernhöfe in Bedburg-Hau, dazu laden die Kreisbauernschaft Kleve und die Landwirtschaftskammer NRW Kreisstelle Kleve, sowie der Kreisverband Erwerbsgartenbau Kleve Nord und die Landfrauen der Gemeinde Bedburg- Hau für Sonntag, 16. Juni, ab 9.30 Uhr ein. Die 14 Kilometer lange Höfe-Tour führt an fünf landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betrieben, sowie einem Waldstück, in dem sich die Forstwirtschaft vorstellt, vorbei. Die Höfe-Tour 2019 bietet für jeden, ob Klein oder Groß, ein buntes Programm.

Für Technikentdecker und Pferdeliebhaber gibt es ein großes Angebot auf dem Hof der Familie Reimer. Hier können Interessierte einen Einblick in die Landtechnik von früher und heute erhalten. Es findet eine Ponyquadrille statt und es gibt Informationen rund um das Pferd. Auch die Cocktailliebhaber kommen auf ihre Kosten, da die jungen LandFrauen eine Vielfalt an Cocktails anbieten.

Ausflüge in Möchengladbach : Bauernhöfe per Fahrrad erkunden

Alles rund um die Kuh, Melkroboter, Wasserschutz in der Landwirtschaft und vieles mehr, wird auf dem Betrieb der Familie Paessens geboten. Bei der Familie Boeckstegers werden Interessierte übers Topfen mit Pufferband und Staplergabel sowie Torfersatzstoffe und Langzeitdünger informiert. Kinder können Tontöpfe bemalen und bepflanzen. Wer Lust auf Poffertjes hat, ist hier genau richtig. Familie von Elverfeldt präsentiert in ihrem Wald die „Rollende Waldschule.“ Dort können Mädchen und Jungen erfahren, welche Tiere im Wald wohnen und wie sorgfältig man mit Bienen umgehen sollte.

Auf dem Hof der Familie Hannen erhält man einen Einblick in die Produktion von Zierpflanzen. Beim Infostand der Hochschule Rhein -Waal gibt’s Auskunft über die Aus- und Weiterbildung in den „grünen Berufen.“ Bei der Familie Wellmanns erhält man einen Einblick in die Kartoffelproduktion. Hier werden vielfältige heimische Getreidesorten präsentiert. Auch hier bieten die Landfrauen ihr Frühstück an. Die Rheinische Kartoffelkönigin wird Rede und Antwort stehen.