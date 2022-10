Amtsärztin erklärt Zahlen : Höchststand an Corona-Patienten in Kreis Klever Krankenhäusern

Kreis Kleve Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve ist anhaltend hoch. Fast 100 Menschen liegen mit Corona im Krankenhaus. Amtsärztin Martina Scherbaum erläuterte im Gesundheitsausschuss, wie die Zahlen zu sehen sind.

Die aktuelle Situation stelle sich folgendermaßen da, so Scherbaum: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve bewegt sich bei 590. „Das ist ein sehr hoher Wert und die Zahlen gehen auch nicht runter“, sagte sie. Besonders auffällig sei die hohe Zahl an Krankenhauspatienten, die mit Corona infiziert seien. Zuletzt lag die Zahl der Krankenhauspatienten bei knapp 100. „Das sind so viele wie noch nie“, betonte die Leiterin des Gesundheitsamts. Das erkläre sich vor allem auch dadurch, dass im Krankenhaus sehr viel getestet werde. „Das geschieht bei jeder Aufnahme“, sagte Scherbaum. Der Anteil an Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten im Kreis Kleve beträgt derzeit 15 Prozent. „Das ist ebenfalls ein hoher Wert. Die Patienten sind oft aus den Jahrgängen 40, 50 oder 60, es sind also nicht die ganz Alten.“ Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen beträgt der Anteil der Intensivpatienten mit Covid-19 8,25 Prozent, bundesweit 7,7 Prozent.