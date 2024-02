Dinner in Kalkar Eine Hochzeit erleben – ganz ohne heiraten

Kalkar · Das Hochzeitsquartier in Kalkar plant Anfang März ein Dinnerevent der etwas anderen Art. Was Brautpaare dann erwartet – und was es bereits vorher kostenlos zu sehen gibt.

01.02.2024 , 05:15 Uhr

Für alle, die immer schon mal wissen wollten, wie so eine Hochzeit abläuft, bietet sich am 2. März auf dem Mühlenhof die Gelegenheit dazu. Dafür gibt es das volle Programm. „Wir gestalten zusammen mit dem Team vom Mühlenhof eine komplette Hochzeit, auf der die Besucher Gast sein können“, erklärt Antje Mehning vom Hochzeitsquartier. Zuvor gibt es die Möglichkeit während eines „Open Door Specials“ mit den Dienstleistern zu plauschen, hinter die Kulissen eines „Getting Ready“ zu schauen und sich einige Inspirationen abzuholen. Für das „Open Door Special“ ab 14 Uhr ist der Eintritt kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Ab 16 Uhr gibt es dann eine freie Trauung mit anschließendem Sektempfang und Tortenanschnitt. Auch hier ist der Eintritt kostenfrei, um Anmeldung wird jedoch gebeten. Um 18 Uhr beginnt dann das ­Dinnerevent (nur mit vorheriger Anmeldung). Für 89 Euro pro Person erhalten Besucher sämtliche Speisen und Getränke. Das Hochzeitspaket umfasst das Dinner mit Grill- und Dessertbuffets sowie Getränke von Softdrinks über Weine und Biere bis zu Longdrinks und Cocktails. Ende ist etwa gegen 0 Uhr. Alles findet auf dem Mühlenhof, Greilack 29, in Kalkar statt. Anmeldungen sind per E-Mail unter info@hochzeitsquartier.de oder über das Kontaktformular auf der Internetseite möglich. Dort finden sich auch weitere Informationen zum Hochzeitsquartier. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist das Hochzeitsquartier in Kalkar

(RP)