Alles für den perfekten Tag : Hochzeitsmesse im Café im Gärtchen steigt wieder

Wegen Corona waren im vergangenen Jahr im Café im Gärtchen nur 20 Aussteller zugegen. Am 4. September werden hingegen knapp 40 Anbieter erwartet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve-Keeken Am Sonntag, 4. September, steigt in Keeken die vierte Auflage der Hochzeitsmesse. Mehr als 600 Besucher und knapp 40 Aussteller werden erwartet. Noch immer befinden sich viele Brautpaare in der Corona-Warteschleife.

Die Liebe blickt auf beschwerliche Jahre zurück. Viele Hochzeiten mussten verschoben werden, Corona machte immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Doch nun ist endlich wieder Licht am Horizont der Verliebten. In diesen Wochen feiern viele Brautpaare ihr Glück. „Es gibt noch immer einige Brautpaare, die darauf hoffen, in diesem Jahr ihre Hochzeit nachzuholen. Viele haben aber auch gleich 2023 angepeilt. Aktuell macht Corona kaum Sorge mehr. Dafür haben aber die Locations Schwierigkeiten, der Nachfrage gerecht zu werden“, sagt Birgit Muller vom mobilen Caffe-Piccolo.

Zusammen mit ihrem Mann Klaas Muller stellt sie am Sonntag, 4. September, die vierte Auflage der Messe „Deine Hochzeitsfabrik“ im Café im Gärtchen im Klever Ortsteil Keeken auf die Beine. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren knapp 40 Aussteller die neuesten Trends der Verliebten. Der Eintritt ist frei.

Auch Ideen für die Tisch-Deko werden präsentiert. Foto: Marina Lang

Info Das Wichtigste zur Hochzeitsmesse in Kürze Wo Café im Gärtchen, in Keeken, Spicker 45 Wann Sonntag, 4. September, von 11 bis 18 Uhr. Wer Birgit Muller vom mobilen Caffe-Piccolo und ihre Mann Klaas veranstalten die Hochzeitsmesse. Angebot Knapp 40 Aussteller präsentieren die Trends der Verliebten. Eintritt Der Eintritt zur Hochzeitsmesse ist frei.

„Wir haben die Anzahl der Dienstleister nochmal deutlich erhöht, was uns im vergangenen Jahr coronabedingt noch nicht möglich war. Damals waren es 20 Aussteller. Wir haben nun aber wieder alles mit dabei, was eine Braut und der Bräutigam brauchen und erwarten“, sagt Gastgeberin Birgit Muller. Immerhin soll der Hochzeitstag für Verliebte der schönste des Lebens werden. Damit das klappt, ist Planung bis ins letzte Detail nötig.

Das Kleid, das Catering, die Torte, die richtigen Fotos und Ringe – bei einer Hochzeit kommt es auf Perfektion in allen Bereichen an. „Die Messe ist so ausgerichtet, dass man bei uns den ganzen Tag verbringen kann, gerne auch mit der gesamten Familie. Man bekommt nämlich nicht nur Ideen für die perfekte Hochzeit, sondern auch für einen gelungenen Geburtstag oder eine romantische Silberhochzeit. Zudem gibt es natürlich reichlich zu essen und zu trinken“, so Birgit Muller.

Knapp 600 Besucher kamen im vergangenen Jahr, mit einer ähnlichen Zahl rechnet man auch nun wieder. Die Beschicker stellen in der Dorfidylle ihre Dienstleistungen in den Bereichen Brautmode, Herrenausstatter, Catering, Eventlocation, Oldtimervermietung, Hochzeitstorten, Floristik, Hochzeitsdeko, Papeterie, Hochzeitskerzen, Handlettering, Schmuck, Live-Musik, DJ, Foto- und Videografie, Fotobox, Zeltverleih, Reisebüro sowie Hochzeitsplaner vor.

Doch in welche Richtung führen die aktuellen Trends? Aktuell würde besonders viel Wert auf stilvolle Junggesellenabschiede in großer Runde gelegt, sagt Birgit Muller. Auch für diesen Anlass kann man sich bei der Hochzeitsmesse inspirieren lassen. Außerdem liegen Vintage und Boho unverändert im Trend. Die charmante Lässigkeit der Zwanzigerjahre, kombiniert mit Elementen der Hippie-Bewegung – das macht den Charme einer Hochzeit im Bohemian Style aus. Brautpaare lösen sich auf diesem Wege von Konventionen, feiern dafür kreative Trauungen an der frischen Luft. Es gibt viele zarte Töne, Spitze und Fransen. Der Schmuck ist häufig silber oder altgold, die Kleider sind recht weit und luftig.