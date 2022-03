Für Heiratswillige : Hochzeitsmesse am Wunderland Kalkar

Brautkleider und Hochzeitsanzüge werden in Kalkar auf einem Laufsteg präsentiert. Foto: Barthel

Kalkar Mehr als 40 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende ihre Waren und Dienstleistungen für Brautpaare im Kalkarer Messezentrum. Was es zu sehen gibt.

Wer zu einer Hochzeitsmesse geht, hat gewöhnlich einen langen Fragenkatalog in der Tasche. Wo wird nach der Eheschließung gefeiert? Wer besorgt das Catering? Welches Hochzeitskleid beziehungsweise welchen Anzug trage ich? Wer spielt die Musik auf der abendlichen Feier? Antworten auf diese Fragen finden Ehewillige am 12. und 13. März im Messe- und Kongresszentrum Kalkar, direkt am Wunderland. Dort findet die Messe „Traumhochzeit am Niederrhein“ mit mehr als 40 Ausstellern statt.

Messeveranstalter Steffen Bettray, 33 Jahre alt, gelernter Veranstaltungskaufmann vom Niederrhein, war es mit seiner eigenen Eventagentur im Jahr 2018 ein Herzensanliegen, Brautpaaren und Dienstleistern eine lokale Plattform der Begegnung zu schaffen. Er rief eine große, jährlich wiederkehrende Messe ins Leben, die eine Vielzahl an kreativen und professionellen Dienstleistern, Eventausstattern und Locationbetreibern die Möglichkeit gibt, sich umfassend zu präsentieren.

Den Brautpaaren wird in Kalkar eine Anlaufstelle geboten, an der sie alles finden, was sie für ihren Hochzeitstag benötigen. Ob Anbieter von Kleidern und Anzügen, Eheringen, Einladungen und Tischdeko, leckeren Torten oder all den anderen Dingen, die zur perfekten Hochzeit gehören – an diesem Wochenende nehmen Profis ihres Faches im Messe- und Kongresszentrum Kalkar das Ruder in die Hand und steuern die Verliebten wenigstens schon mal in Richtung Hafen der Ehe.

Durch sein fundiertes Fachwissen bei der Planung von Messen, Events und Stadtfesten und sein groß angelegtes Netzwerk an kompetenten Ausstellern bringt Steffen Bettray die richtigen Voraussetzungen für eine Hochzeitsmesse dieses Umfangs mit. In diesem Jahr liegt der Fokus des Organisators auf dem Thema „Love has no gender“ (zu Deutsch etwa: Liebe kennt kein Geschlecht).

Ein vielseitiges Programm erwartet die Besucher der Kalkarer Hochzeitsmesse auch in diesem Jahr. Nach vier erfolgreichen Ausgaben und einer coronabedingten Pause freut Steffen Bettray sich sehr, Mitte März allen Ausstellern und Besuchern das neue Konzept präsentieren zu können. So viel sei aber schon jetzt verraten: „Es wird bunt, es wird modern und es wird einmalig werden“, verspricht der Organisator. „Auf der Suche nach Inspirationen besuchen viele Brautpaare gerne Hochzeitsmessen. Daher ist es uns jedes Jahr aufs Neue eine besondere Freude zu sehen, mit welcher Liebe zum Detail unsere Aussteller ihre Stände gestalten. Nicht nur, um unseren Besuchern reichlich Informationen mitgeben zu können, sondern auch, um schon mal das passende Feeling zu erzeugen. Vorfreude gehört schließlich dazu“, sagt Steffen Bettray. Auch in diesem Jahr werde es wieder reichlich zu entdecken geben auf dem Messegelände, verspricht der Organisator.

Bei der Hochzeitsmesse „Traumhochzeit am Niederrhein“ können die Besucher im Messe- und Kongresszentrum unverbindlich in die weite Welt der Hochzeiten und Events eintauchen. „Sich inspirieren, beraten und verzaubern lassen“ lautet das Motto, denn das Organisationsteam hat sich nicht nur ein vielseitiges Programm überlegt, sondern auch eine große Bandbreite an lokalen Hochzeitsexperten eingeladen.

Tickets zu der zweitägigen Hochzeitsmesse und weitere Informationen gibt es im Internet auf: