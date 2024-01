Hochwasser-Welle erwartet Rheinpegel in Emmerich steigt um zwei Meter in 48 Stunden

Nachdem die Rhein-Pegelstände im Kreis Kleve zuletzt zurückgegangen waren, erwartet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nun wieder ein deutliches Plus. Hintergrund sind starke Regenfälle in den vergangenen Tagen. Am Freitagvormittag lag der Pegel vor Emmerich bei 6,66 Metern, bis Sonntag sollen es 7,94 Meter sein. In Rees ist der Rhein aktuell 7,55 Meter hoch, bis zum Wochenende sollen es neun Meter sein. In Düsseldorf sollen es bis Samstagvormittag 7,91 Meter sein, in Duisburg-Ruhrort 9,61 Meter, in Köln 8,15 Meter. Im niederländischen Lobith bei Kleve stand das Rheinwasser am Freitagmorgen (5 Uhr) bei 13,12 Metern, ein Plus von 89 Zentimetern im Vergleich zum Vortag.