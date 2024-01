Schenkenschanz wieder frei So sieht Kleves Hochwasser-Insel aus der Luft aus

Wenn das Hochwasser steigt, wird Kleves Ortsteil Schenkenschanz zur Insel. Vor allem aus der Luft ist das Spektakel dann gut erkennbar. Die Bilder davon haben es in den vergangenen Tagen sogar in die bundesweiten Medien geschafft. Ist die einzige Zufahrt zur Schanz in Griethausen überspült, übernimmt das THW: Denn dann wird die Fahrbahn gesperrt und die Einsatzkräfte beginnen mit ihrem Fährverkehr. Per Knopfdruck kann das kleine Boot dann angefordert werden.