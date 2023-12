Neue Regenfälle angekündigt Hochwasser am Niederrhein – Sorge um Gewässer im Hinterland

Am Rhein hat das Hochwasser seine Höchststände mittlerweile erreicht. Die Behörden rechnen für die kommenden Tage mit sinkenden Wasserständen. Am Freitagmorgen lag der Pegel vor Emmerich bei 7,60 Meter, in Rees waren es 8,49 Meter. Im niederländischen Lobith bei Kleve wurden 14,31 Meter erfasst. Nun aber gehen die Stände deutlich zurück, nachdem am Donnerstag wie erwartet der Scheitelpunkt erreicht worden war: Bis Sonntag sollen es in Emmerich bloß noch 6,51 Meter sein, in Rees 7,30 Meter. Das Hochwasser prägt aber noch mehrere Tage die Landschaften der Region, das Technische Hilfswerk (THW) rechnet damit, noch bis zum Jahresende das Fährboot zwischen Düffelward und der Rheinhalbinsel Schenkenschanz in Betrieb zu lassen. Die Zufahrtsstraße für das Klever Dorf war am frühen Abend des ersten Weihnachtstages geflutet worden.