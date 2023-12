Pegel geht wieder zurück Paddler an der Rheinpromenade – Wohnmobile unter Wasser

Große Wasserflächen, wo sonst Tiere grasen, Paddler drehen ihre Runden, wo eigentlich die Reeser Rheinpromenade entlang führt: Das Hochwasser der vergangenen Tage hat für manch kurioses Bild gesorgt. So machte die ansonsten idyllische Lage in den Xantener Rheinauen dem Campingplatz Op et Husen zu schaffen. Der steigende Pegel hatte die Stellplätze für Wohnwagen erreicht und das Areal unter Wasser gesetzt. Am Wochenende mussten deshalb zahlreiche Parzellen geräumt und Wohnwagen auf höhere Ebenen in Sicherheit gebracht werden. Augenzeugen berichten von rund 40 bis 50 Wagen, die in höher gelegene Bereiche des Platzes geschleppt werden mussten.